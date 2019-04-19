強調維持獨立自主現狀 「霸氣」蔡英文：2020總統就是我

2019-04-19 09:19

〔記者李欣芳／台北報導〕堅定尋求競選連任的蔡英文總統，今天上午在接受綠色和平廣播電台專訪表示，2020年的總統「當然應該像我一樣，或者就是我！」，她強調，做為國家領導人要言行要一致，要挺得住壓力，「蔡英文沒有接受九二共識」、「我的維持現狀就是獨立自主的現狀」。

面對中國領導人習近平今年發表一國兩制台灣方案，被詢及中國要實現對台灣終極統一的目標有何改變？蔡總統說，中國對台灣的政治進程更積極、更有企圖心，因此有一國兩制台灣方案的出現，在對台灣的政治進程上，中國展現這樣的企圖心，「我們也感受到壓力」，因為中國是要把兩岸進程帶入以統一進程為階段。

蔡總統上午接受綠色和平廣播電台主持人鍾年晃專訪，被詢及2020年的挑戰是什麼？主持人追問，高雄市長韓國瑜認為下屆總統的挑戰是捍衛中華民國，蔡總統則說，「捍衛中華民國我每天都在做」，捍衛主權、確保國家安全，是總統每天都在做的事。

她說，明年的選舉，世界各國高度重視，中國心理在盤算著，也有所期待，正積極看台灣這一局。

蔡總統強調，她並未接受九二共識，堅持主權獨立，「我的維持現狀就是獨立自主的現狀」，主持人追問蔡總統是認為台灣獨立自主的現狀不應該被改變，蔡總統持肯定答覆。

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