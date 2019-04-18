欣賞這位總統參選人！謝龍介溫情喊話：不加入國民黨嗎？

2019-04-18 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政日前宣布投入2020總統大選，而台南市議員謝龍介在昨天播出的政論節目中，頻頻向張善政表達仰慕之情，希望他能加入國民黨，還柔聲溫情喊出「拜託一下啦」！

《三立新聞》昨天播出的政論節目「94要客訴」連線專訪了前行政院長張善政，謝龍介在節目對張善政讚譽有加，頻頻詢問張善政，「當行政院長的時候怎麼不入黨？我那時候都跟人家說，這個（張）這麼優秀，怎麼不入黨？你入黨對國民黨來說，會提升國民黨的形象」。

當謝龍介希望張善政入黨的要求被婉拒後，謝龍介不禁難過地說，「你現在的意思是沒有要入黨就對了」，更突然溫柔喊「我拜託一下啦」，聽到張善政委婉回答，「入黨也要4個月啊」，謝龍介還不死心地說，「這樣你只剩能夠徵召而已」。

最後謝龍介還是不厭其煩地對張善政說，「你是過去本黨的從政，有一個很優質的形象，所以不能放棄任何機會」，並再次溫情喊話，「我誠心的跟你講，你要加入國民黨」，讓主持人聽了不禁笑翻。

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