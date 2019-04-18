談美國行感想 韓國瑜：最大震撼是人海旗海歡呼海

2019-04-18 23:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜晚間透過臉書分享美國行之感，指出一路上收穫滿滿震撼，其中最震撼的，不是美國地大物博、不是哈佛與史丹佛的淵博巍峨、不是高科技產業的尖端超前，而是一路上海外僑胞們熱血沸騰的人海旗海歡呼海。

韓國瑜說，對此充滿感謝也充滿感慨，如同他演講中分享的，很明白韓流的興起無關他個人，只是民心思變、民智覺醒；他也明白這些僑胞朋友們的激動澎湃，不是為土包子賣菜郎，而是他們對於娘家台灣的未來滿懷憂慮，到了猶如滔滔江水、已近潰堤的地步，正因為僑胞們走過大江南北、看過世界之大，所以更清楚台灣這20多年來空轉虛耗、對立腐敗的禍國殃民。

韓國瑜說，請各位僑胞們不要太過憂慮，2018台灣人民已經覺醒，2020也請各位回到娘家，為中華民國的生死存亡投下神聖的一票。

他再次感謝各位僑胞鄉親們對高雄的支持、對台灣的牽掛，無論天涯海角，大家一起繼續為這座城市、這片土地與這面國旗，不忘初心、努力當下、創造未來。

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