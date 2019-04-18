中國散播假消息企圖干預台灣大選 莫健：非常擔心

2019-04-18 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會主席莫健（James Moriarty）今天憂心的向媒體表示，中國正透過散播假消息增強對台影響，包括企圖干預台灣將舉行的總統大選。除了如何應對假消息，莫健今日也對郭台銘參選做出回應。

根據《路透》報導，「中國顯然加強了對台散播假消息（disinformation）與直接施加影響的行動」，莫健表示，「我非常擔心中國影響台灣民主進程的企圖，我也相信很多台灣人都有這種擔憂。」他還表示，北京試圖影響台灣是美國所關注的問題。

該篇報導也提到，隨著鴻海集團董事長宣布參選，郭台銘2020加入總統大選可能會改變台灣的政治格局。

根據《中央社》報導，對於郭台銘15日在台灣關係法40週年座談會上提問，「美國前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率團來台，是否為特定候選人背書？」莫健當時回應，他對為何會有此一問感到好奇，並表示美國不會介入台灣明年的大選。

莫健：無論誰執政 美都將與台政府合作

莫健今天重申，由於台美之間共享重要利益，所以無論台灣由誰執政，美國都將與台灣政府合作。除了利益共享，莫健也指出，美台也面臨共同的威脅，也就是威權社會試圖在民主社會中散播假訊息。

在政府應對假消息上，莫健表示，除了美台高層相互分享資訊，也會透過定期交流、分享資訊與應對假消息的最佳方式。

除了靠政府應對假消息以外，莫健也表示，相信公民社會也必須扮演重要角色，媒體也必須明確指出假消息，非政府組織也要意識到這是台灣民眾面臨的重要議題，企業界也必須有所警覺。

記者向莫健提問，是否在15日就已感受到郭台銘有意參選，莫健表示，他的回應「不言自喻」（speaks for itself）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/