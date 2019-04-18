郭台銘參選 學者：效忠台灣或鴻海成關注焦點

2019-04-18 21:24

〔中央社〕鴻海董事長郭台銘昨天表態參選總統，CNN報導，郭台銘和美國及中國的密切關係，既是優勢也帶來挑戰。學者則質疑郭台銘如何平衡台灣和鴻海的利益，也提醒不應低估他的參選。

郭台銘昨天宣布投入國民黨總統初選。美國有線電視新聞網（CNN）報導，若郭台銘當選台灣總統，將面臨修補兩岸關係及維持台美傳統緊密關係的雙重挑戰。

中共官媒「人民日報」昨天便表示：「在處理兩岸和美國的關係上，郭台銘擁有獨特優勢。」

不過，郭台銘和鴻海的關係可能令選民擔憂。

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的台灣政治專家南樂（Lev Nachman）指出：「這是難以回答的重要問題：郭台銘會忠於誰？台灣、鴻海或兩者？若答案是鴻海或兩者，則郭台銘當總統將令台灣處於劣勢，因為鴻海的成功和中國政府關係密切，無論是否被脅迫。」

南樂表示：「我非常懷疑郭台銘能將自己的事業和政治努力區分。鑒於鴻海在中國經濟占有重要地位，加上考量郭台銘的政治理念，我甚至不確定他能夠或有意這麼做。」

根據多篇媒體報導，郭台銘是受到美國地產大亨川普2016年當選美國總統啟發，而開始認真思考自己是否參選總統。

南樂還說：「川普當選時，也只解除自己和一小部份資產的關係。我不預期郭台銘真正會遠離鴻海。」

美國西東大學（Seton Hall University）法學院的台灣專家陸梅吉（Margaret Lewis）也將郭台銘參選和川普當選美國總統相比擬，警告勿低估這位台灣億萬富豪。

她說：「即使從許多方面來看，郭台銘顯然是有瑕疵的候選人，但民粹的力量可以很強大。太過輕忽他的參選會是錯誤之舉。」

南樂還指出，郭台銘有項優勢是國民黨特別需要的，那就是資金。「郭台銘是台灣最富有商人之一，基本上能靠本身財力競選。對目前的國民黨而言，這非同小可。」

陸梅吉則提醒，勿以為郭台銘或任何其他國民黨候選人當選總統後，能如變魔術般解決兩岸問題。

她表示：「馬英九會見過習近平。但我不認為將2019年的習近平和2013年的習近平相比是合理的，因為習近平近幾年已能夠採取更獨斷立場。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/