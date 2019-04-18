韓粉2020大選要失望了？學者：韓國瑜含恨出局

2019-04-18 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨（17）日宣布角逐國民黨2020黨內初選，台師大政研所教授范世平對此表示，郭台銘堅持參加初選、拒絕徵召，韓國瑜已等同出局，即便韓粉再拜託，國民黨主席吳敦義現在也沒空見韓，「這叫風水輪流轉」。

范世平今天在臉書PO文說，韓國瑜訪美前自認為人氣高，吳敦義想與他（韓）談徵召選總統遭到拒絕，說等回國再說。結果現在風水輪流轉，郭台銘堅持參加初選，拒絕徵召，韓國瑜等同出局。

范世平也提到，郭台銘前幾天才拚命參加AIT的活動，看似想選總統，吳敦義就頒給他榮譽狀，證明他是黨員，而台銘更直接在中常會宣布參選；范世平對此不禁感嘆：「吳真是精心設計，而韓國瑜還在飛機上渾然不知」。

對於同樣也表態參選的前新北市長朱立倫，范世平則說，朱立倫原本以為吳敦義說徵召韓國瑜根本是假的，是吳想自己選，所以也說接受徵召韓，想逼著吳現出原型。想不到吳敦義真的不選，看來徵召韓已成定局，朱只能出局。沒想到郭台銘堅持初選，朱死而復生，還有一搏的機會，「但朱立倫真的敢與郭台銘直球對決嗎？敢批評郭嗎？」范世平直言：「不敢。還是溫良恭儉讓的初選，最後是第二次失敗」。

范世平認為，郭台銘成了馬英九擋掉韓國瑜與王金平的工具，他指出，馬看不起韓，更討厭王。最後，對於外傳郭台銘與川普關係良好，范世平也說，「郭董以為川普真的挺他嗎？你當商人來投資，川普歡迎；你要選總統，抱歉，中美正在大戰，你要選邊站」。

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