韓國瑜美國行做了啥？他製懶人包圖片 網友笑翻了

2019-04-18 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今晨（18日）回到台灣，一下飛機就趕回市府上班，許多人好奇韓國瑜這趟美國行究竟做了什麼事，有網友就製作韓國瑜美國行懶人包圖片，讓許多網友看玩笑翻。

臉書粉專「只是堵藍」今天貼出自製圖片，細數韓國瑜訪美期間做了哪些事，包含有「土包子進哈佛碰風唬爛阿豆仔」、「史丹福大學演講飆駡台灣三位總統」、「請僑胞吃冷凍包子，自己酒空發作開喝」、「身體不適放鳥僑宴」、「巴士迷路又放鳥波士頓僑界早餐會」、「參訪網路空軍Taboola公司」以及「拿到富比庫一千萬美元MOU（又是MOU）」等7項出訪的「精華」。

圖片的註解為，「本次美國行收穫豐富，共計花費盤子市民三百二十九萬稅金」，「只是堵藍」並酸說，「市長深造歸國，329萬花得開心，人民繼續桑心。」還加註「高雄歹過日」。

圖片曝光後讓許多網友笑翻，留言「回台灣理所當然再休息一天」、「只記得韓導夫人搞丟大衣」、「第四點要加一下，他是假裝身體不適放鳥既定晚宴，其實是跑去會見好友」、「一回來負債又更多了」、「高雄人民選的 自行負責 稅金給無腦巿長就浪費掉了白繳納稅」、「真的為那些廣大的高雄市民感到悲哀啊，怎麼會選這種唬爛市長呢」。

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