彰化369老人福利真的沒了 綠議員轟王惠美「敬老變欺老」

2019-04-18 18:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的沒了！彰化縣議會臨時會最後1天議程，今天下午召開，縣府社會處追減4.9億元的369老人重陽敬老禮金，議會3讀通過，確定前朝魏明谷去年推動齊一式社福政策今年取消，今年10月發放重陽敬老金，將實施排富優先以弱勢的低收入戶及中低收人維持發放369禮金，其他則調整為每人1000元，百歲人瑞發放1萬元。

議會54席議員，民進黨僅12席，在舉手表決中絕對是「弱勢團體」，議會今史無前例首次於下午開議，民進黨團高度關注369老人重陽敬老禮金，民進黨團拿出海報和布條，布條寫著「王惠美欺負長者太甚」，綠營議員更展現團結力量，輪番接棒狂轟刪減老人社福之舉是「敬老變欺老」，藍營也非省油的燈，以說帖反擊舉債做非法定社福是政策買票。

民進黨縣議員尤瑞春說，縣府用法定社福編不足為理由要追減369老人敬老禮金，預算是議會審議通過，理由牽強陷議員於不義，口口聲聲說沒錢，卻一口氣追加預算15.13億元，欺負老人家。

縣議員葉國雄說，刪369欺負彰化縣近20萬名老人和議員。縣議員賴清美也說，百歲人瑞只有200位，現在一般戶一個人才有1000元，沒錢什麼事都不要做，這樣對嗎？前縣長魏明谷營養午餐只部分刪減補助，就被罵翻，369老人敬老禮金，議員都編好了還不發，不是讓議員背黑鍋嗎？

縣議員陳秀寶表示，縣府追減預算的手法罕見，很不尊重老人家，「敬老變欺老」。縣議員賴澤民指出，預算刪減後改以弱勢優先，作為是施捨。縣議員李成濟、莊陞漢也附和指出，執政黨用多數優勢3讀過闖關，霸道的執政氛圍，讓人痛心。

社會處長王蘭心成箭靶，多位藍營縣議員為其護航，就連縣長王惠美也肯定其社工出身的專業背景，是事務官非空降部隊政務官。

縣議員曹嘉豪、蕭淑芬、張雪如、劉淑芬等人輪番發言，左批前朝慨公錢之家狂做社福債留子孫，右捧王惠美。

縣議員陳一惇說，非法定的社福預算是政策買票，借錢做社福不正常，去年中央多給彰化縣地方統籌分配稅款，不穩定財源，無法讓政策永續。縣議員鄭俊雄要求王惠美，老人敬老禮金刪到只發1000元，敢不敢保證4年額度都不會再減了。

王惠美答詢指出，社福不能借錢做，369會花掉8億多縣庫，法定社福1.9億元尚無著落，孩子的遊戲器材8000萬元、衛生局疫苗經費也不足，「如果財源可以不用借錢，任何福利都敢做敢發！」

彰化縣108年度總預算第1次追加（減）預算案，經議會第19屆第2、3次臨時會審議通過，歲入追加（減）預算數7億7878萬7千元，歲出追加（減）預算數15億1399萬4000元，增加債務的舉借7億3520萬7000元予以彌平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/