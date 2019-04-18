台灣媽祖讚啦！小英登《華盛頓時報》 比這3人更醒目

2019-04-18 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文17日登上美國《華盛頓時報》國際版刊頭，比3國領導人更加醒目，報導引述蔡英文在16日的「印太安全對話」研討會中的發言：「我要告訴大家臺灣不會被恫嚇」、「不讓威嚇主宰我們的未來。」

遠景基金會與美國哈德遜研究所16日共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國眾議院前議長保羅‧萊恩均出席，台灣與美國的國會議員也在現場對談。

《華盛頓時報》17日在A8國際版刊頭以橫幅呈現蔡總統肖像，同時附上她的發言，內容為「身為總統，我要告訴大家臺灣不會被恫嚇，這些行為只會加強我們的決心，我們的國軍有能力並決心全力保衛臺灣，不讓威嚇主宰我們的未來。」，該報導位於美國總統川普、俄國總統普廷與北韓領導人金正恩的上方。

照片由駐美代表處在臉書上發布，網友知悉此事後紛紛讚賞辣台派讓世界看見台灣，有網友提到「台灣的媽祖蔡英文！」、「挺蔡總統連任2020總統大位」、「我愛台灣」、「統媒不報的我們自己來分享，廣傳突破同溫大氣層！」、「柯韓粉最愛看中天，紅色媒體不報，柯韓粉根本看不到」。

駐美代表處臉書全文

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