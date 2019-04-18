侯友宜拆除毒趴旅館 蘇貞昌特意表場

2019-04-18 14:03

〔記者李欣芳／台北報導〕新北市長侯友宜11日率隊強制拆除「毒趴旅館」，行政院長蘇貞昌今天特意在行政院院會中讚揚侯友宜做法很值得鼓勵。

新北市板橋區的傑妮精品旅館因無照經營，且接連5次遭警方查獲辦毒趴等，侯友宜日前率隊強制拆除，雖然業者質疑市府違建拆除大隊未合法通知補正就強行拆除，違法不當，不過，侯友宜表示該做的事會果斷執行。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）在會後轉述，院會中蘇院長特地指出，日前接到報告，看到新北市侯友宜市長帶隊，就違章的旅館販毒予以斷水、斷電以及拆除，此做法很值得鼓勵；會中侯友宜與台北市副市長鄧家基、台中市副市長陳子敬也都呼應蘇揆說法。

蘇貞昌還說，他也看到防毒、反毒、肅清毒販等的作為，在內政部警政署及相關部會，包括法務部調查局、國防部憲兵隊及海巡署等各相關部會努力下，非常有成就，以及將毒品阻絕境外的海洋委員會等都看到成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/