不只淡水阿嬤 朱立倫：全台灣阿嬤都很支持我

2019-04-18 13:46

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布角逐2020年總統，還稱是媽祖託夢，前新北市長朱立倫今受訪時笑稱，媽祖沒有託夢給他選總統，只會要大家多做好事，朱還笑稱，4年前選總統不只一個淡水阿嬤，是很多淡水阿嬤給他很多鼓勵和刺激，後來全台灣的阿媽就很支持他。

朱立倫今午接受廣播節目專訪，對於郭台銘昨獲頒國民黨資深黨員榮譽狀，並在中常會上宣布參加國民黨總統初選，朱表示，國民黨要海納百穿，對郭董回到國民黨，他以正面、歡迎的態度看待，越多優秀人才願意代表國民黨出征是好事。

朱立倫也指出，自從他卸任新北市長宣布參選3、4個月來，大家可能會感受到國民黨會讓大家焦慮，就是沒有「到底我們要怎麼做」的定案，他身為國民黨一份子，國民黨要反省，因為民眾在去年大選是討厭民進黨，沒有代表要支持國民黨，國民黨要讓民眾感受到不同氣氛，感覺國民黨有改革決心，而不是在過程中紛紛擾擾。

朱立倫強調，最慢2個多月後，國民黨還是要有候選人，如果前半年在內耗，造成民眾不滿、支持者流失，太不值得。他堅持這是一個過程，絕對不要黨內互打不要錢，「這3、4個月，太多人在黨內互打不要錢！」為了支持某一位，就打自己的同志，打自己的朋友和盟軍，大家要用正面、開放的態度，每一位出來選的都是很資深優秀的黨內同志，哪一位代表國民黨出來都要支持。

對於初選制度停擺，朱立倫則砲轟黨中央現在還是沒有制度，「規則是什麼？我也不知道」，他重申，他的論述從頭到尾都沒有改變，希望盡量能夠讓過程中把制度訂出來，如果要徵召就不要進入初選，沒有徵召式的初選或初選式的徵召，如果要徵召就趕快徵召，如果沒有徵召要趕快告訴大家，趕快進入初選，不要兩者混在一起。

對於近期「媽祖託夢選總統」議題，朱立倫會後受訪笑稱，媽祖不會託夢給他要他選總統，只會要大家做好事，朱也笑談4年前淡水阿嬤要他選總統的往事，強調4年前他到淡水拜拜，不只一位阿嬤，是很多淡水在地阿嬤都給他很多鼓勵和刺激，後來全台灣的阿嬤都很支持，就像他這次走媽祖遶境，阿嬤也對他很好，幫他擦汗，給他很多地方小吃吃，他很感謝。

此外，朱立倫受訪時，被問到前花蓮縣長傅崑萁出獄是否列名不分區立委的相關問題時，正好發生花蓮強震，手機地震警報響起，讓朱驚呼「喔喔喔喔」，還開玩笑說，就是記者一下提到傅崑萁又提到花蓮，現在花蓮地震。朱最後強調，他現在比較關心花蓮地震的事情，到底有沒有任何民眾受到傷害。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/