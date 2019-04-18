政院拍板電視 網路散播謠言最重關3年

2019-04-18 13:47

〔記者李欣芳／台北報導〕為防制假訊息的危害，行政院院會今天通過修正3項修法，包括修正刑法第251條與313條、修正「陸海空軍刑法」與修正公投法，未來透過廣播電視、網路，或者以簡訊、LINE等散布謠言與不實訊息，得加重其刑1/2，最多可關3年。

3月16日4席立委補選前，中天電視台報導200萬噸麻豆文旦遭倒入水庫的假新聞，後來遭NCC開罰100萬元，法務部次長蔡碧仲今天在行政院院會會後指出，法律雖不溯及既往，但先前麻豆文旦的不實報導，造成的危害不亞於網際網路，這樣的散布危害既深且廣，因此行政院這次的修法未來經立院三讀通過後，類似案子將適用。

鑑於去年發生「衛生紙之亂」，行政院在刑法第251條新增，未來若企圖影響「行政院公告之生活必須用品」，包括衛生紙等價格，可處該條文課以2年以下有期徒刑、拘役或科或併20萬元以下罰金，而以廣播電視、電子 通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑至1/2，亦即最多可關3年，或者開罰30萬元。

蔡碧仲表示，修法不是只有為了先前的衛生紙之亂，或是針對行政院授權公告的民生項目，重點就是有人透過通訊管道因此打擊農民，以及囤居抬高價格，對老百姓有很大危害，才會修法。

現行刑第313條妨礙信用罪明定，散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1000 元以下罰金，行政院也在「刑法」第313條妨礙信用罪增訂加重以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散布的不實資訊，損害他人信用犯行的處罰，得加重其刑1/2，亦即在刑罰部分，最多也可關3年。

政院這次修法針對透過電子通訊、廣播電視部分等散布不實訊息加重其刑，蔡碧仲說，這有分行政責任跟刑事責任，此修法規範刑事責任，但法律有競合部分，將以刑事責任優先。

至於「陸海空軍刑法」第 72 條修正草案，則是增列捏造關於軍 事上不實訊息及傳述關於軍事上之謠言或不實訊息之犯罪態樣，並加重以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具傳播關於軍事上不實訊息之處罰。

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