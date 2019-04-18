神明指示選總統？鄭文燦：曲折劇情像看權力遊戲
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2019-04-18 13:22

［記者許倬勛／桃園報導］總統初選紛紛擾擾，桃園市長鄭文燦今受訪表示，躍上舞台的人物們，有的稱媽祖託夢、有的是關公指示，劇情展開如美國影集「冰與火之歌：權力遊戲」，但最重要的仍是人民作主。

鴻海集團董事長郭台銘昨天表態將參加國民黨總統初選，鄭文燦上午出席「2019桃園客家桐花祭」活動表示，有意角逐總統大位的人，各自打著不同旗幟與口號，一下吹「韓流」、一下刮「台風」，還有人拿神明背書，說是媽祖託夢或關公指示，劇情百轉千迴，猶如在看「冰與火之歌：權力遊戲」。

鄭文燦話鋒一轉說，不論喊出什麼口號，最後由誰出線都得由「人民作主」，希望藍、綠兩陣營能加速程序與過程，及早底定大勢，推出最好的總統候選人，讓台灣的民主能夠往前走，這才是最重要的。

郭台銘投入國民黨總統初選，稱不接受徵召，為政壇投下震撼彈，鄭文燦說，郭董在台灣高科技產業的地位舉足輕重，且對於美國、中國的政經界都有直接接觸，不過，每個「非典型參選人」在參選過程中都會對既有的政治秩序帶來衝擊，依他推測，藍營應也會採取初選制度產生總統候選人。

  • 桃園市長鄭文燦今上午出席活動談起郭台銘參選總統一事如看連續劇。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦今上午出席活動談起郭台銘參選總統一事如看連續劇。（記者許倬勛攝）

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