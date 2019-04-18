神明指示選總統？鄭文燦：曲折劇情像看權力遊戲

2019-04-18 13:22

［記者許倬勛／桃園報導］總統初選紛紛擾擾，桃園市長鄭文燦今受訪表示，躍上舞台的人物們，有的稱媽祖託夢、有的是關公指示，劇情展開如美國影集「冰與火之歌：權力遊戲」，但最重要的仍是人民作主。

鴻海集團董事長郭台銘昨天表態將參加國民黨總統初選，鄭文燦上午出席「2019桃園客家桐花祭」活動表示，有意角逐總統大位的人，各自打著不同旗幟與口號，一下吹「韓流」、一下刮「台風」，還有人拿神明背書，說是媽祖託夢或關公指示，劇情百轉千迴，猶如在看「冰與火之歌：權力遊戲」。

鄭文燦話鋒一轉說，不論喊出什麼口號，最後由誰出線都得由「人民作主」，希望藍、綠兩陣營能加速程序與過程，及早底定大勢，推出最好的總統候選人，讓台灣的民主能夠往前走，這才是最重要的。

郭台銘投入國民黨總統初選，稱不接受徵召，為政壇投下震撼彈，鄭文燦說，郭董在台灣高科技產業的地位舉足輕重，且對於美國、中國的政經界都有直接接觸，不過，每個「非典型參選人」在參選過程中都會對既有的政治秩序帶來衝擊，依他推測，藍營應也會採取初選制度產生總統候選人。

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