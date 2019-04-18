副議長爭補助老人健保費 南市府：1年要25億元

2019-04-18 12:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，副議長林炳利提出書面質詢，要求市府針對南市65歲以上老人健保費，全面補助，減輕年長者及其照顧者的經濟壓力，期許市府早日真正落實幸福城市理想。

林炳利說，市府在合併後一直標榜台南是個適合生活的幸福城市，但在老人、身障、生育補助等許多社會照顧上著墨不深，顯然還有很大的進步空間，尤其南市老年人口比例逐年升高，正視老人福利與照顧問題，更顯刻不容緩。相對於市府在推動房屋稅、地價稅時的強大意志，希望市府將決心和行動力放在社會照顧上，做出真正讓市民幸福的有感政策。

南市社會局回應指出，針對全面提供65歲以上老人健保補助，依台南市目前65歲以上老人28萬6947人，每月每人健保費以749元推估，預估1年補助經費近25億元，龐大的經費支出將嚴重排擠其它社褔措施。

社會局表示，為使有限資源能更有效運用並發揮最大效能，台南市優先補助經濟弱勢的低、中低收入老人及65歲以上的身心障礙者健保費，約有3萬4仟多人受益，同時積極建置綿密的社會福利網絡，對於長輩的服務從健康照顧、生活照顧、長期照顧等面向全方位規劃。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/