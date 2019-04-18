吳釗燮訪問登西語最大通訊社：台灣不是中國一部分

2019-04-18 12:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙語系規模最大的通訊社「艾菲通訊社（EFE）」刊登外交部長吳釗燮專訪；吳釗燮在訪問中呼籲西班牙與台灣進行更多官方往來，也提及西班牙將台籍電信詐騙犯遣送到中國傷害台灣情感，因為「我們不是中國一部分，中國對台灣也沒有管轄權」。

西班牙語世界影響力最大的通訊社EFE日前訪問吳釗燮，後於13日刊登專訪。專訪原以「中國擴張主義對民主是個問題」為主軸報導，並引述吳釗燮指出中國擴張不僅是台灣問題，也是所有民主國家的問題。面對中國不僅需聽其言，更需從香港經驗獲得教訓，如果台灣落入中國手中，明日將有下一個國家。後更改為現刊內容，強調呼籲台西強化官方往來。

吳釗燮在訪問中指出，台灣與西班牙近年來雖有議員往來互動，但官員交流仍相當稀缺。吳釗燮說，台灣人對西班牙印象很好，為強化雙方關係，建議在農業、科技及貿易等領域加強合作。吳釗燮也提及，台灣與西班牙兩國都是民主國家，共享民主價值，應以此為交流基礎。

不過，根據西班牙媒體報導，西班牙已將47名2016年逮捕的台籍電信詐騙犯遣送到中國。吳釗燮在訪問中也提到此案並說，西班牙在兩岸關係緊張之際，將電信詐騙案嫌犯遣送至人權紀錄不良的中國，已經傷害台灣人對西班牙情感，因為「我們不是中國一部分，中國對台灣也沒有管轄權」，應該詐騙犯遣返台灣受審。

EFE報導中也提到，台灣在過去一年內強化與美國、日本和澳大利亞等國的非官方關係，美國國會並通過立法（台灣旅行法），開放美國所有層級官員訪問台灣。

西班牙當地媒體「巴斯克日報（Diario Vasco）」、「先鋒報（La Vanguardia）」等媒體也進行相關報導，分別以「台灣外長指中國擴張主義是民主問題」和「台灣外長呼籲與西班牙進行更多官方接觸」為標題轉載。

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