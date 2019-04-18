若郭台銘當總統 日經：與中國距離將成焦點

2019-04-18 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨2020總統初選，引發各界熱議，《日經中文網》也撰寫專文分析，郭台銘被認為和中國領導人關係密切，如果郭台銘成為台灣總統，與中國的「距離感」將備受關注。

《日經中文網》指出，台灣的快速經濟增長已經結束，收入差距擴大和年輕人低工資等問題成為主要政治課題，國民黨的候選人在促進與中國經濟交流的能力方面受到關注，而這正是郭台銘的最大武器。郭台銘於2013年出席在中國海南島舉行的會議時，中國領導人習近平以「老朋友」來稱呼郭台銘，而鴻海自1980年起進入中國，與尋求快速經濟增長的中國地方政府合作並擴大業務。

然而，如今鴻海的生產基地和資產都在中國，台灣智庫「兩岸政策協會」秘書長王智盛指出，如果郭台銘當總統，負責兩岸政策時發生台灣與鴻海的利益衝突之際，郭台銘的應對之道將受到考驗。

由於先前郭台銘曾說「國防靠和平」，且台灣不該和美國買武器，應該把錢拿去美國投資，《日經中文網》報導指出，兩岸防衛能力差距巨大，台灣安全保障若無美國的參與將難以實現，每當美國向台灣出售武器時，中國方面會強烈反對。郭台銘主張應和中國保持和平，同時維持台灣的自主性，但中國和台灣之間存在根本性的利益衝突，對此，王智盛認為郭台銘對安全問題的認識有所欠缺。

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