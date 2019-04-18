高階軍官違紀未移送監院審查 監委要國防部檢討

2019-04-18 12:01

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國防部對於上校階以上高階軍官，不問其違法失職情節是否重大，均依《陸海空軍懲罰法》自行議處，而未有主動送請監察院審查，決定是否彈劾移付懲戒之案例，監察委員林雅鋒調查後認為有欠妥適，監察院國防及情報委員會今通過林雅鋒所提調查報告，要求國防部應檢討改善。

林雅鋒表示，我國公務員行政責任追究，採行政懲處及司法懲戒併行的雙軌制，依公務員懲戒法規定，公務員違法失職而有懲戒之必要者，應移付懲戒；但國防部對於上校階以上高階軍官，不問其違法失職情節是否重大，均依《陸海空軍懲罰法》自行議處，未有主動送請監院審查，決定是否彈劾移付懲戒之案例。

調查報告指出，國防部優先適用《陸海空軍懲罰法》，有歷史緣由，且懲罰的程序較懲處程序簡易迅速，符合部隊管理及貫徹軍事領導統御需要，與一般文官體系或有不同考量之處。但司法懲戒除整飭官箴外，兼有由司法機關踐行客觀公正之程序，發現真實，保障受處分人不受恣意或失當處罰之目的。

林雅鋒指出，經統計，從2016年至去年底，上校以上高階軍官違法失職的案例計有636人次，其中有8案移送檢察機關偵辦、有13人經監院彈劾，但國防部均未依公懲法規定，主動移送監院審查，有欠妥適。

林雅鋒強調，軍事機關具有高度封閉及講究服從的特質，高階軍官如涉及特定類型的違失行為，其責任追究不易，將導致真相不明，故經由監院調查，可發掘軍中制度面、運作面的缺失，維護軍中人權。

調查期間，國防部已核定高階軍官涉及重大違失，應移送監院審查的政策方向，並蒐整相關態樣、令頒及宣導各軍事機關遵行。監院後續將要求國防部依實施狀況隨時修正，以達嚴肅軍紀及維護軍中人權之要求。

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