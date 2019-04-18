沒被媽祖托夢？柯P笑：睡到不醒人事 沒有時間做夢

台北市長柯文哲18日出席2019 Future Commerce未來商務展開幕典禮，到各參展單位參觀與體驗。（記者張嘉明攝）

2019-04-18 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨內初選，為2020總統大選投下震撼彈，由於郭台銘稱是媽祖托夢要他出來，也讓「托夢」一詞爆紅，有網友kuso稱台北市長柯文哲走了那麼多天的遶境都沒有收到托夢，是因為都沒有睡覺。

台北市長柯文哲今受訪，聽到郭台銘稱是媽祖托夢要他出來選，柯笑笑說，「每個人有每個人的說法」，我覺得台灣實在太有趣了，難怪每天晚上call in節目那麼多人在看。

近日網友發起「誰要他選總統大賽」，媒體問柯，你覺得如果真的有人要選，會是誰希望你選？柯回以老話一句，「最後還是人民決定，所以誰要我們選都沒用。」

由於郭台銘在中國有投資，和美國關係也很好，若參選，勝選機率可能非常高。柯起先大打太極，引用主持人盛竹如名言「讓我們繼續看下去」，接著也僅說，「這是這樣，優缺點都合併在一起，通常不用我們講什麼，晚上call in節目看2天再來反應。」

但柯說過美國比較喜歡蔡英文、中國喜歡韓國瑜，如今出現郭台銘，美中都會比較喜歡郭？柯表示，家大業大的缺點就是美中都想要影響他（郭台銘），這就有趣了；柯也說，美中應該沒辦法影響我，因為「我什麼都沒有。」

談到怎麼分析郭董參選的利弊，柯表示，「緊張什麼？我現在已經學會，深呼吸、放輕鬆」，然後慢個2天再看看，2天後局面跟今天又不一樣了。

聽到網友kuso他都沒有睡覺，所以才沒有被媽祖托夢，柯則笑說，不是沒有睡覺，而是一倒下去就昏過去了，睡到不醒人事，根本沒有時間做夢。

對於自己的聲量瞬間被「托夢」蓋過，柯也是一派輕鬆說，那也沒有什麼啊。但如果可以跟媽祖對話，柯沒有正面回應想要請託媽祖什麼事情，只說自己這次去很多廟宇上香，都有標準講法，就是「風調雨順、國泰民安」。

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