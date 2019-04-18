韓國瑜訪美做了什麼？網友製圖讓人秒懂

2019-04-18 10:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今結束訪美行程返國，臉書粉專「只是堵藍」製圖細數韓訪美期間做了哪些事，其中包含「土包子進哈佛碰風唬爛阿豆仔」、「請僑胞吃冷凍包子，自己酒空發作開喝」等七項事蹟，讓人瞬間秒懂這趟花了高雄市民329萬的旅程為高雄帶來多少建樹。

臉書粉專「只是堵藍」羅列韓市長七大訪美「政績」，包含「土包子進哈佛碰風唬爛阿豆仔」、「史丹福大學演講飆駡台灣三位總統、「請僑胞吃冷凍包子，自己酒空發作開喝」、「身體不適放鳥僑宴」、「巴士迷路又放鳥波士頓僑宴早餐會」、「參訪網路空軍Taboola公司」和「拿到富比庫一千萬美元MOU（又是MOU）」。

網友也留言附和，直說「第四點要加一下，他是假裝身體不適放鳥既定晚宴，其實是跑去會見好友」、「建議韓在台北市成立高雄市政府駐台北聯絡處，韓就待在台北即可不用回高雄了」，還不忘再酸一句「回台灣理所當然再休息一天」。

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