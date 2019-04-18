「不敢辯論就把飆捍二字拆掉」 羅智強對館長下戰帖

2019-04-18 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨北市議員羅智強近期因為統獨議題和「館長」陳之漢槓上，今日他則在臉書向館長下戰帖，邀請他來辯論，更直言：「要辯論，羅智強奉陪！如果館長不敢，那也無妨，把『飆捍』二個字拆下來吧！」

羅智強在臉書表示：「館長，排除您幾乎佔了一半時間的『口頭禪』外，既然您對羅智強有那麼多「問題」，我們也不要各説各話了，來辯論吧！場地你選！平台你選！」

羅智強質疑，台獨遊行早已見怪不怪，怎麼統一遊行就會刺碎館長的玻璃心？讓館長氣急敗壞地大罵依憲法核准遊行的盧秀燕「腦袋有問題」呢？

羅智強強調，在他的心中，在我心中，民主制度、言論自由的價值遠高於所謂的統一或獨立；道理就是道理，不會因為滿口三字經，「不是道理」就成為了道理。羅智強最後更撂下狠話：「不要當國民黨的人都是軟杮子！用言語霸凌我？我是被霸凌大的！霸凌我？去排隊吧！要辯論，羅智強奉陪！如果館長不敢，那也無妨，把飆捍二個字拆下來吧！」

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