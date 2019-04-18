獨董自肥加薪60％曝光 華航承諾將調回來

2019-04-18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕華航董事會被爆，將獨立董事薪酬從5萬調到8萬元，調幅高達60%，與現行規定公股民營事業獨立董事薪酬每月不得逾6萬元的標準相違背。交通部今證實此事，並指將要求華航遵守規定的薪酬標準，華航方面則表示將於下次的董事會調回來。

綜合媒體報導，依據現行《公股民營事業機構獨立董事薪酬標準》規定，公股民營事業獨立董事薪酬每月薪酬上限6萬元、常務獨立董事9萬元，但外傳華航董事會先前通過董事調薪案，讓華航獨董每月薪酬從5萬加到8萬元，調幅多達60%，相較之下，一般員工僅加薪2%，可謂天差地遠。

早在今年1月間華航就曾傳出要調高董事薪酬，引發基層不滿，當時交通部也勸華航別調整，華航卻透露高鐵獨董月薪高達15萬元，疑拿此當擋箭牌，後來交通部要求高鐵進行調整，華航卻又自己私自調薪。《聯合報》報導，華航董事長謝世謙對此稱自己真的不知情，並指自己是在航發會函文以後才知道獨董薪酬不符合規定。

交通部政務次長王國材表示，將要求華航遵守公股民營事業機構的規定。謝世謙則表示，得知航發會已函文，之後將由薪酬委員會開會調整，並送董事會決議，預計會在5月份的董事會上調回應有的標準。

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