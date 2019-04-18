原民廣播電台設置計畫落後 監委促請原民會檢討改進

2019-04-18 10:34

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院核定的「原住民族廣播電台設置第一期計畫」，4年共需8億元經費，但監察委員王美玉等人調查發現，轉播站設置進度未達預期目標；另，2017年原民電視台及原民廣播電台以族語播出的節目時數均未及5成，有違相關規定，且原民台製播節目集中於新聞類；監委促請原住民族文化事業基金會檢討改進。

據審計部審核結果，截至去年6月底，原文會營運廣播電台的全國人口涵蓋率62.02%、原鄉人口涵蓋率56.09%、原鄉部落涵蓋率僅23.13％。據原民會回復，13座轉播站建置完成後，全國人口涵蓋率將提高至78.29%、原鄉人口涵蓋率將提高至74.43%、原鄉部落涵蓋率將提高至53.74%。

然而，監委王美玉、章仁香、瓦歷斯．貝林調查發現，原民廣播電台設置第一期計畫，期間為2016年至今年，但2017年的轉播站設置進度未達預期，原文會應把關轉播站設置進度，並經由大功率搭配小功率電台或轉播站，以具體建構原住民族教育、傳播、資訊及服務平台，保障原住民族媒體近用權。

此外，監委強調，原文會製播族語新聞及族語節目，是為負起族語傳承之責。但審計部2017年度中央政府總預算審核報告指出，原民電視台及原民廣播電台以族語播出的節目時數均未及5成，有違《原住民族語言發展法》第23條第2項規定，且原民台製播節目類型集中於新聞類。

據審計部審核意見，2017年度原民台製播以族語播出的節目為2312.5小時，占播出總時數8760小時的26.40%；另，原民廣播電台製播以族語播出的節目為1354小時，占播出總時數3474小時的38.90%，均未符《原住民族語言發展法》第23條，有關製作節目及課程使用原民語言的規定。

經持續調查，監委發現，去年原民台新聞節目族語比率為61%、其他節目族語比率為60%；原民廣播電台節目族語比率為53％，均已符合《原住民族語言發展法》第23條第2項規定。

監委表示，原民台製播節目類型應尊重媒體自主性，但後續針對族語製播比率的落實，仍待原文會積極研謀培養原民族語人才，以增進多元化服務，擴大收視群眾，並保障原民自主資訊傳遞能力。

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