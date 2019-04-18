外交部作國防部後盾！吳釗燮公開與F16合照

2019-04-18 10:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院近期批准可能對台軍售案，我國防部也首次公開我空軍在美國路克基地受訓畫面。外交部長吳釗燮今天更跟進，發布一張著飛行裝在F16前的紀念照片，支持空軍，「外交部作國防部的後盾！」

中國持續強化對台「文攻武嚇」力道，多架共機周一更兵分兩路繞行我外圍空域。美國國防安全合作署（DSCA）則於美東時間15日宣布，美國國務院批准一項總金額5億美元的可能對台軍售案，持續供我國F-16戰機飛行員在美國受訓，並用於相關維護及後勤支援。

國防部昨也罕見首次公布一段空軍飛行員F-16在路克基地訓練的畫面，畫面中，我飛行員駕駛漆著美軍國徽與塗裝的F-16戰機，在美國西南部沙漠上空飛行。

吳釗燮今天上午則接力在推特上公開一張照片，是他在擔任駐美代表時，著飛行裝在F16前照相紀念。外交部回應媒體詢問時說，吳部長當時沒參與飛行，而這次公開舊照除感謝美方，最重要是為我國空軍加油，「外交部作國防部的後盾！」

吳釗燮在推文中感謝美國國務院近期批准包括繼續在路克空軍基地訓練我國飛行員的可能軍售案，並說到路克基地是美國和台灣培育一流飛行員的地方，我國飛行員不但是「菁英中的菁英」，學成返鄉後更將翱翔天際、捍衛我國疆土。

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