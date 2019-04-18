寫信給吳敦義要求徵召 韓國瑜：絕無此事

2019-04-18 10:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕學者爆料，指高雄市長韓國瑜訪美前曾寫信向吳敦義，表態不參加初選「要就直接徵召」，韓國瑜今澄清絕無此事、絕沒寫信，還問謠言從哪來的？他同時指出，黨內現有4位優秀人士想參選總統，他不可能表態支持任何一位，希望大家好好表現，祝心想事成。

韓國瑜今晨回到台灣，上午回到高雄後先到市府，與副市長、局處首長開會，掌握近期市政，對於總統大選相關議題也做出回應。

關於學者質疑他寫信給吳敦義，表態不參加初選「要就直接徵召」，韓國瑜嚴正澄清絕無此事。

對於自己說過天塌下來兩人頂，引發外界聯想，韓國瑜解釋純粹因為郭台銘清楚表態是中華民國捍衛者，他才以半開玩笑口吻回應，也因為自己過去一段時間「壓力很大」，郭台銘宣布參選，加上朱立倫、王金平、周錫瑋等，他覺得非常好，沒別的意思。

媒體追問韓國瑜是否支持郭台銘？韓國瑜回應，國民黨目前表態參選者都很優秀，他不可能表態支持任何一位，但希望大家好好表現，告訴台灣人民要做什麼，也希望心想事成。

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