小英獲頒YouTube「白銀創作者獎」笑稱：很久沒被頒獎了

2019-04-18 09:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日前往Google台灣辦公室參訪，由於蔡總統於3月17日重新啟用YouTube頻道後，訂閱人數在一個月內從6千多人到突破十萬人，Google也頒發了YouTube認證的「白銀創作者獎」。蔡英文則開玩笑的說，自從上次領取中選會當選證書後，很久沒有被頒獎了。

總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統向來十分關心外國企業投資台灣的情形，繼日前前往Facebook台灣辦公室後，昨日總統也前往Google台灣辦公室，在Google台灣董事總經理簡立峰的介紹下，參觀了辦公室內富有Google特色與台灣風味的工作環境。

總統接著也在陳俊廷主持下，和Google台灣辦公室的員工面對面座談，並透過視訊和Google在台灣的其餘7個辦公室連線，直接回答大家所提出的問題，總統亦分享了她使用Google相關服務的經驗。

蔡總統也向在場員工分享心情，她認為台灣的希望在大家身上，也希望大家除了在本業發揮最大能量，讓台灣被全世界看到以外，她也鼓勵大家多花一點心血關心台灣的民主和政治，因為這是台灣走向更成熟社會，每個人都要盡的責任。民主和政治要每天去關心，希望大家可以成為民主社會中，一個理智聰明的裁判者。

總統於參訪行程中，也聽取了Google台灣辦公室的簡報，簡董事總經理提到，Google在台灣建置了資料中心及雲端運算平台，更在2019年完成首件綠電採購案。

林鶴明表示，Google所做的投資跟布局，肯定了台灣在創新上的重要性。簡董事總經理也向總統表示，雲端相關產業，很有機會成為台灣下一個兆元產業，目前Google在台灣有超過2500位正職員工，在6個縣市設有8個辦公室。

後續在新北板橋的遠東通訊園區打造新的辦公園區，預備了員工人數雙倍成長的空間，Google也推動智慧台灣計畫，預期在2020前，完成培育一萬名AI人才，與10萬名數位行銷人才。

林鶴明指出，政府透過五加二產業中的「亞洲•矽谷」計畫，讓台灣的產業環境朝創新、國際接軌，以及物聯網方向發展，現在物聯網也已成為台灣新的兆元產業，「亞洲•矽谷」不是未來方向，而是蓬勃發展的產業。

今年以來，包括Google，很多國際大廠都加碼投資台灣，Google提出大型計畫，讓台灣成為Google亞洲最大研發基地，都是對執政團隊走在正確方向的肯定。

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