韓稱郭直通白宮、中南海 林濁水嘆：有點常識好不好？

2019-04-18 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘投入國民黨2020總統初選一事引發政界熱議，高雄市長韓國瑜指郭台銘可直通美國白宮及中國中南海，是對國民黨很有利的人才。不過前立委林濁水對韓國瑜的說法不以為意，強調郭台銘能這麼做是因為他現在是企業家，當上總統後就有其限制，他直言：「不必再秀知識的下限了吧，韓大國民黨救星。」

針對韓國瑜的說詞，林濁水表示，郭台銘現在之所以能直通美國白宮及中南海，是因為他的大企業家身分，一旦郭當上「中華民國總統」，到美國豈不是只能「過境」？而到中國則是「門都沒有」，沒想到韓還說「可以直通美國白宮及中南海」，林濁水也感嘆地說：「唉不必太多知識，只要有一點常識好不好？」

至於郭台銘參加國民黨黨內初選對民進黨的影響，林濁水認為這是讓民進黨的選情更加艱困，加上郭台銘堅持初選反徵召，這讓排斥初選、要「現任優先」的蔡英文及其人馬進退失據。不過林濁水仍不忘酸韓國瑜，諷刺地說：「雖然為民進黨的憂又增加了，但是無論如何，將來總統選舉時，至少不會淪落在辯論農業要不要南南合作，經濟要不要技術靠日本，市場靠中國等等一大堆『智商只有80』的議題上，這一點畢竟是國家的好事。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/