獨家》預言郭董參選成真 民俗專家出籤：猛虎下山，小心災厄

2019-04-18 07:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民俗專家廖大乙上月底到小英總統老家預言，提醒小英擺脫黨內「活鬼纏身」，就怕生肖屬虎的企業家（郭台銘）挑戰，今早除強調預言成真，也慎重提醒民眾接下來應小心天災，因為「猛虎下山」都會帶來全國性災厄，不是危言聳聽而有前例可證。

「屬虎的陳水扁及馬英九參選後，都有類似狀況！」廖大乙說，屬虎的陳水扁當年參選後，台灣有可怕的921大地震，而馬英九參選後，同樣有八八水災隨後而來，這次他也收到神明訊息，籤詩內容令他擔心。

曾預言屬台灣從虎的陳水扁搭配屬猴的呂秀蓮、屬虎的馬英九到屬猴的蔡英文，台灣直到2028年才會脫離虎、猴兩生肖執政的格局，因此廖大乙一直預言，小英總統最具威脅性的對手，一直是這名生肖屬虎的企業家，而非令一名被過度造神的政治人物。

廖大乙說，17日早上受到神明指引去取「六號籤詩」，內容寫著「風雲致雨落洋洋、天災時氣必有傷、命內此事難和合、更逢一足出外鄉」，除先印證「猛虎下山」的郭董將參選，神明也提醒民眾「恐有災厄」的訊息。

「郭董的媽祖託夢不假！」廖大乙認為，天上神明有各自的人選，媽祖屬意的郭董，小英總統背後同樣有王爺，目前「猛虎下山」格局已成，台灣首任女總統小英除要徹底擺脫黨內「活鬼纏身」，或許該找能人異士相助，才有機會繼續守護台灣。

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