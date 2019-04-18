韓粉改挺郭台銘？正妹議員指出「關鍵原因」酸爆韓國瑜

2019-04-18 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘17日表示，將競逐國民黨黨內總統初選。對此，民進黨新北市正妹議員戴瑋姍在政論節目中分析，表示韓粉中有很多的「經濟選民」，相信與郭董的支持者「有很大的重疊」；另外就是，韓國瑜現在「沒有政績可以拿來說嘴，且體力差、到美國到處放鳥人家的活動」，目前民眾對他的信任度「還是一個問號」。

戴瑋姍在《三立新聞》的節目「94要客訴」表示，其實大部分表態自稱韓粉的人，對郭台銘並沒有什麼「惡感」，他們其實覺得，把韓國瑜留在高雄，讓一個人來代替參選，是可以接受的。戴瑋姍指出，韓國瑜當初用「發大財」吸引支持者，表示有很多的支持者其實是「經濟選民」，這也是為什麼韓國瑜與郭董支持者有很大重疊的原因。

戴瑋姍指出，韓國瑜現在「沒有政績可以拿來說嘴，拿來證明他確實有能力搞好經濟，有能力去執政好一個高雄市府」，她認為，如果連現階段都有這麼多挑戰，包含看起來體力差，去美國到處放鳥人家的活動，在國內又未報備跑去中聯辦，簽署的東西也是MOU大於訂單，到底可不可以為台灣帶來更好的經濟，「我認為還是個問號」。

戴瑋姍表示，韓國瑜出來參選是「相對沒有正當性的」，畢竟才剛答應市民，且才上任4個月，若要選總統，對於高雄的選民是很不能接受的，「我想這也是為什麼韓粉希望他留在高雄，好好打拚四年，看看他到底能不能完成他所謂的那些政見」。

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