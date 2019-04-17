陳明通笑歪！吳志揚：怎不說國共內戰共產黨「跑去大陸」

2019-04-17 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通今（17）日在立法院內政委員會，接受國民黨立委吳志揚質詢，吳志揚認為國共內戰沒有輸贏，陳反問：「沒有輸怎麼會跑到台灣來？」吳嗆：「你怎麼不說他（中共）跑到大陸（中國）去？」讓陳明通當場笑歪。

吳志揚今針對「兩岸協議監督條例」質詢陳明通，吳問：「台灣與中國有可能結束敵對狀態？」陳質疑「為什麼有敵對狀態」？認為吳志揚是用國共內戰的框架發問。吳志揚此時說：「內戰是事實啊，你否認嗎？」陳反問：「好啊，內戰誰是贏家誰是輸家？」

吳志揚不假思索地回答「沒有輸沒有贏」。陳明通繼續追問「沒有輸（國民黨）怎麼會跑到台灣來？」吳志揚不甘示弱地反問：「你怎麼不說他（中共）跑到大陸（中國）去？是不是？你為什麼這麼沒自信？」陳明通當場笑歪，對吳志揚拱手表示「尊重委員看法」。

不少網友認為吳志揚的言論是「超級大歪理」，相繼留言批評「中共好可憐，輸到跑回中國」、「原來贏的選台灣，輸的選大陸。」、「國民黨真的需要智力測驗」、「失敬失敬，原來是國民黨將共產黨打敗，讓他們躲到中國去喔！」、「我看了聽了什麼」、「怎麼我稅金會養到這樣的立委，沒常識、沒知識」。

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