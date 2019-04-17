媽祖託夢？中國網友：富士康10幾連跳陰魂託夢沒？

2019-04-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今（17）日稱「媽祖託夢」要他投入2020總統大選，宣布參與中國國民黨初選，消息一出亦在中國引起熱議，中國網友對現代社會還以「君權神授」、「祥瑞托夢」的宗教迷信從政，十分不以為然，甚至酸問：「富士康10連跳陰魂託夢沒？」

郭台銘宣布參選的新聞在中國也引起熱烈討論，但是郭台銘帽上的我國國旗卻被中媒打上馬賽克，受到中國網友關注，但《中時電子報》報導，討論最熱烈的仍是「媽祖託夢」的話題。

中國網友對現代社會仍以「君權神授」、「祥瑞託夢」等宗教迷信來當作從政理由，感到十分不以為然，紛紛表示：「簡直就是神棍附體」、「還來劉邦斬白蛇那套呢」、「你以為你是洪秀全」。

據報導稱，許多網友對郭台銘經營富士康的手段感到不滿，一位主頁名稱為「江左魚翁」的中國網友嘲諷道：「富士康10幾連跳的陰魂託夢給他沒有？」另一位網友「陳曦的微博歷險記」也說：「富士康樓下多少亡魂？你能為民請命，就什麼也別說了。」

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