郭台銘PK韓國瑜？他上週辦網路投票：韓粉威力略勝一籌

2019-04-17 18:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕鴻海董事長郭台銘鬆口「考慮投入2020總統大選」，今天上午板橋慈惠宮，媽祖託夢要他出來為台灣多做點事。很多網友質疑郭台銘參選恐衝擊韓粉，基隆市立委參選人藍敏煌上週就做了1份網路投票，取名為「『最強菜販』韓國瑜PK『科技巨商』郭台銘」，結果「韓粉」威力大幅領先，民眾說都是人才好難選啊。藍敏煌也希望國民黨中央儘速整合、團結勝選。

郭台銘鬆口可能參選2020總統大選，民眾都在討論，今天上午他到板橋慈惠宮和淡水武聖宮參拜，他說媽祖託夢給他，要他一定要出來為台灣做事，還說關公會用民調來指示他。

不過上週藍敏煌的小藍民調站開放網友票選，結果1118人投票，結果是挺韓占68%，挺郭占32%。網友說「誰救台灣經濟就投誰」、「都是人才好難選啊」、「郭台銘在有韓的全力輔選的情況下，比韓自己參選的勝選機率較大」、「支持韓國瑜總統，郭台銘副總統」、「要說救台灣經濟，捨郭董其誰能夠」。

另外國民黨基隆市黨部主委黃希賢今天說，國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜和郭台銘的「吳郭瑜」連線，是國民黨的「最強組合」。

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