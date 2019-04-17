媽祖出巡還沒找他！張善政：乖乖要我出來選

2019-04-17 15:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有意角逐2020總統大選的鴻海集團董事長郭台銘，今日在板橋慈惠宮透露「媽祖託夢叫他出來」後，前行政院長張善政也於臉書發文表示，「媽祖最近出巡很忙，還沒來找我，但乖乖跟我說，這場選戰理科工程師不能缺席，乖乖要我出來選！」

針對兩岸關係議題，張善政也發文指出，中國軍機擾台次數增加，如果他是總統會做兩件事。

第一、儘速建構多重來源的空防軍力，不能只依靠老美，我們曾向法國購買幻象機。第二、用堅實的空防軍力做籌碼，建立兩岸協商「兩軍遭遇行為準則」的管道，讓對岸知道我們軍機可能會有超越「監看」層次以外的作為。

張善政分析，多年前中國軍機根本沒有能力跨越海峽中線，近年則是開始試探性的跨越，到現在已經幾乎變成例行性。南北韓分裂後情勢一直緊張，不過，他們訂有兩軍遭遇的行為準則SOP，示警升溫的一舉一動都有模式可循，不會意外交火。但兩岸呢？

張善政認為，中國軍機如此明目張膽，是北京國防戰略長遠的一環。除了是因為民進黨執政，無法處理好兩岸關係，惹來對岸不斷軍力示警外，更重要是中國要向美國示威，告訴美國西太平洋已不是美國一個人地盤。

他指出，目前中國軍力發展的態勢，就是繼續擴大軍事勢力範圍，逐漸改變蔡總統口中的「台海穩定」，有一天把台海變成中國可以肆意進出的內海。之後中國軍機跨越中線、繞台勢必更加頻繁，勢不可擋。

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