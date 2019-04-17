被喬掉？何博文退出板橋西區立委初選

2019-04-17 14:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020選戰逼近，爭取新北市板橋西區立委提名的民進黨新北市議會黨團總召何博文，今天突然宣布退選，由於前2天何博文才在臉書抒發心情，希望得到行政院長蘇貞昌多一點關愛，暗指蘇貞昌全力輔選黨內競爭對手、立委張宏陸，未料今天無預警退選，引發外界揣測。

何博文表示，當國家遭遇嚴峻的歷史關頭，他選擇退出有相當把握的黨內立委初選，心情是沈重的，過程更是痛苦與煎熬，對支持者更是萬分抱歉，但過程中，他沒有任何權力算計，個人榮辱的思考，而是眼前不只是民進黨勝選或敗選的一場選舉，更關乎台灣接下來的生存之路，我們將作何選擇？

何博文指出，過去這段時間以來，民進黨的執政受到嚴厲的謾罵和攻訐，幾乎快否定這塊土地原本的價值與共同的信仰。他強調，「我的對手不是張宏陸，是面對那個眼前直撲而來的挑戰，一個打算摧毀大家辛苦建立的民主、自由和人權的海嘯。」

何博文談到，當初宣布參選立委，是希望為這塊土地付出更多，和同黨同志進行一場君子之爭，這是民主常態，也是黨內民主的表現。但眼前國家的局勢，讓他不得不多做考量。

他說，退選不是結束，而是另一個全新的開始，他將隨時再起挺台灣。

張宏陸表示，非常感謝協調小組的努力，讓大家可以團結一致對外，現在台灣的情勢如此險峻，民進黨正面臨嚴厲的考驗，他感謝何博文能夠體認到這一點，從現在起他與何博文會堅守各自的崗位，發揮團結最大的戰力，繼續為台灣、為板橋努力。

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