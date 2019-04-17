AIT主席莫健：女性經濟賦權 台美有諸多合作

2019-04-17 14:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在臺協會主席莫健今出席GCTF「女力經濟賦權國際研習營」致詞時表示，台灣在與世界接軌上面臨許多障礙，但有非常多寶貴的經驗可供分享，GCTF是台美應對這一挑戰的方式；莫健並說，台美在女性經濟賦權上有很多合作，包含美國國務院正在發展的「POWER」項目、以及贊助APEC的女性賦權子基金等。

為積極推動印太地區國家提升女性經濟賦權，並強化臺美日在全球及區域議題的合作能量，同時紀念「臺灣關係法」立法40週年，外交部、經濟部、美國在台協會台北辦事處及日本台灣交流協會在本月16日至18日共同舉辦「女力經濟賦權高峰會」與「全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）女力經濟賦權國際研習營」，會中邀請30多位、來自印太地區17國家的學者貴賓參與演講。

莫健今出席開幕儀式時致詞表示，在他參加過的GCTF計畫中，他對女性賦權議題最感興趣，因為這是各國促進經濟成長與平等最重要的一步。莫健並以世界銀行的數據說明，強調女性賦權將可對全球經濟增加12兆美元產值，這是任何其他的自由貿易協定或新科技發展，都無法與其相比的。

莫健並說，台美間在女性經濟賦權上有許多合作，其中包括美國國務院全球合作夥伴辦公室資助的StartOpps項目，將整合美國、台灣和東南亞的數位新創生態系；以及美國國務院經濟和商業事務局正在發展的「POWER」項目，旨在與高盛、微軟和Facebook建立合作夥伴關係，為台灣和東南亞的女性創業家提供工具。

外交部次長徐斯儉表示，根據台灣經濟部2018年報告，台灣中小企業創業者有1/3以上是女性，越來越多女性專業人員投入各個行業，顯示出台灣女性在創業和領導方面有無限的潛力。

日本台灣交流協會副代表西海茂洋致詞時則說，促進女性就業是安倍政府的施政重點之一，在過去將近六年的時間，日本投入職場的女性增加260萬人以上，日本很榮幸能共同舉辦此次研習營，盼能與志同道合的區域夥伴一起努力。

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