高雄3月份再增2.5億負債？ 市府：正常財務調度

2019-04-17 13:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對媒體報導高雄市短期負債再增加2.5億元，高雄市財政局再次提出澄清，各都的短期債務每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象。

高雄市財政局表示，高雄市公告3月債務，長債2416.07億元、短債101.74億元，總共2517.81億元，與2月比較，長債並沒有增減，短債是增加2.52億元。

財政局說，各都之短期債務每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象，以其他5都為例，台北市是減少10億元、新北市增加41億元、台中市減少27億元、台南市增加13億元、桃園市增加12億元，

高雄市財政局指出，地方政府主要稅收，如4月是牌照稅、5月是房屋稅、11月是地價稅，這些收入都須在特定月份才會入庫，而每月又需支出人事費用、各項工程經費、社會福利支出等，所以在每月支出大於收入時，都會先透過短債來調節收支，這是各縣市都會使用的一種正常財務調度作法，從中央到地方都一樣，請網友勿再以偏概全，過度解讀每月公告的債務資訊。

高雄市財政局說明，高雄市負債是歷任市長累積而成，高雄市長期在自有財源不足下，為支應政府政策及推動各項市政建設，不得不透過舉債來支應，而長期累積下來的債務，如何解決不是一蹴可幾，而是應循序漸進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/