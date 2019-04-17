黨產會：沒有人託夢要我們查黨產

2019-04-17 13:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有意代表國民黨角逐2020總統大選的鴻海集團董座郭台銘，今日在板橋慈惠宮透露「媽祖託夢叫他出來」參選；行政院黨產會今日也在臉書粉專公布「國民黨黨營事業中央投資公司及欣裕台公司股權移轉」結構圖，並聲明「沒有人託夢要我們查黨產」。

據了解，中投及欣裕台公司為國民黨百分之百持股黨營公司，已於2016年認定為國民黨附隨組織，並下處分命全部股權移轉國有，事後國民黨不服行政處分，目前雙方正訴訟中。

黨產會調查，國民黨中投公司底下有欣光華、中華日報、裕台開發、中園建設；欣裕台公司則持有齊魯企業95%股權，另外5%為欣光華所投資， 而齊魯企業底下又有一間持股百分之百的齊揚開發。

「這是國民黨的中投子公司們！」黨產會查出，中投公司底下的欣光華公司，持有中投BVI、啟聖、光華、昱華百分之百股權，中投BVI另在帛琉經營帛琉大飯店，而股權移轉結構圖尚不包含中央文物供應社等清算公司，及啟聖海外子公司。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/