蔡總統視察空軍部隊 要求強化整體作戰能力

2019-04-17 13:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（17）日上午前往澎湖縣馬公空軍基地慰勉空軍天駒部隊，為這段時間隨時維持警戒狀態，掌握中國軍事動作的空軍部隊國軍弟兄姊妹加油打氣，並代表臺灣人民向他們表達誠摯感謝。

總統抵達後，首先慰勉警戒任務人員，隨後前往會議室，向空軍天駒部隊的國軍弟兄姊妹精神講話。

總統説，因為對岸機艦齊出，不斷在周邊區域活動，嚴重干擾了區域和平穩定的現狀，這些軍事活動，不僅讓周邊各國憂慮，各位也經常必須緊急升空應對，她要跟大家說，「大家辛苦了。」

蔡總統表示，她除了慰勞大家，最重要的是要代表臺灣人民跟大家說謝謝，謝謝大家的辛苦。

總統並説，她知道當下達命令，要求各位在敵機越過中線時，第一時間就要強勢驅離，各位的壓力必定很大。但是不害怕壓力，就是國軍的能耐，臺灣人民的安全要有所保障，就是要靠各位守護臺灣的天空。

總統強調，國防靠的不只是意志力。「工欲善其事，必先利其器」，這幾年，國軍的裝備設施，也一直是我非常注意的事情。不僅是硬體的建造、採購，軟體、人員的訓練也是非常重要。

蔡英文表示，幾天前，美國宣布新的對臺軍售方案，讓我軍飛行員持續在「路克空軍基地」進行訓練。未來我們會有更多空軍弟兄姊妹，投入合作訓練當中，他們回到臺灣之後，也會為空軍的整體戰訓，帶來更多新的知識和刺激，強化我們整體作戰的戰力。

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