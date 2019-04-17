緊張4/15！外交部揭露：中國24架軍機、5艘軍艦台灣周遭演訓

2019-04-17 12:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍在本月15日派出多架、多型軍機赴西太平洋遠海長訓，並「兵分二路」自宮古海峽、巴士海峽返航。雖國防部未公布確切中國軍機數量，但外交部推特今日上午發表一則部長吳釗燮署名「JW」的文章，內容揭露，解放軍當日派出24架軍機、5艘軍艦在台灣周遭演訓，更向中國當局喊話：「我們不會向霸凌者低頭。」

事實上，國防部雖公布當日在台灣外圍海空域活動的軍機種類與航行路線，分別有空警500預警機、轟6K轟炸機、運8電戰機、蘇愷30及殲11戰機，但未公布中國軍艦活動情形、數量和種類。日本防衛省也在昨日公佈，有2艘054A導彈護衛艦「徐州號」（舷號530）、「荊州號」（舷號532）及一艘903A型綜合補給艦「巢湖號」（舷號890），在15日穿越宮古海峽。

由於國防部為保護自己的情監偵能力，避免被他國窺探與測試，因此多不公佈中國軍機、軍艦的確切數量。但外交部今日上午在官方推特發表文章指出，當我們在美國在台協會慶祝「台灣關係法」40週年之際，中國解放軍派出24架軍機、5艘軍艦在台灣周遭演訓，更揭露中國轟六轟炸機模擬攻擊台灣東南部、南部地區。外交部也向中國北京當局喊話稱，「太可惜了，我們不會向霸凌者低頭。」（Too bad,We won't bow to a bully.）

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