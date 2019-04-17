黨員揚言退黨 卓榮泰：盼老朋友有不一樣的決定

2019-04-17 12:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會上週三決議延長總統初選協調期，5月22日後再進行總統初選民調，引發部分黨員不滿、甚至揚言退黨。對此，民進黨主席卓榮泰今受訪強調「我們沒有逾越機制」，有些決定跟一些人的想法不一樣，但應該遵照中執會多數意見。他希望有機會、時間找這些尊敬的老朋友，請求他們是不是有不一樣的決定。

不滿總統初選時程再延後，前國防部長蔡明憲上週宣布退黨，終身黨員台灣東社社長余文儀昨也宣布退黨。

卓榮泰表示，有幾位我們很尊敬的老朋友過去一個禮拜以來有這樣的動作，黨部也關心有沒有其他同志有同樣動作，經全國各地方黨部調查還沒有很明顯，但就算是只有一位、兩位還是覺得很惋惜。

卓榮泰說，他們所在意的事情，原本在進行的機制過程中，民進黨沒有逾越機制。有些決定跟一些人的想法不一樣，但他覺得也應該遵照整個中執會多數意見，所以他們這麼做了。他希望有機會、時間找這些尊敬的老朋友，請求他們是不是有不一樣的決定。

卓榮泰說，他認為，黨更重要的工作跟任務，就是把往後的工作跟任務繼續做好，這樣才能讓還在支持民進黨的人清楚黨未來的作為，黨還是在機制裡面去進行，「我們一定用會為黨找出最強的人選，用這個最強的人選跟社會對話，爭取勝選。」

在總統初選協調進度方面，卓榮泰表示，本週進度全放在黨內立委初選上，總統初選方面，沒有任何新的發展可以報告，等到立委協調過個階段後，會把總統時間重新計算，經中常會通過後依時間再來執行。

此外，由於黨內總統初選政見會、民調時間都還未定，時程何時確定、是否依照民進黨秘書長羅文嘉所言在5月底前完成民調等，卓榮泰回應，會在適當的時候，由民進黨組織部提出時程，再向中常會報告。

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