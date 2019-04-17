嘉義市追加2億裝國中小冷氣、清淨機 臨時會聯審保留科目

2019-04-17 11:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府規劃公立國中、小學校（含嘉大附小）裝設冷氣及空氣清淨機，提出「嘉市各國中小冷氣裝設規劃方案」追加預算2億376萬元，經嘉義市議會臨時會一讀會通過，今交付各審查委員會聯席審查會議審查，上午多名跨黨派議員認為，包含市府預估一台4萬8千元的冷氣規格、電路改善跟學生電費補助等執行細節說明不清楚，市議員蔡永泉率先主張該筆預算保留科目，聯席審查會主席吳上明決議保留科目，刪減剩下1000元，待教育處與議員開說明會、達一個共識，再追加預算，全案待二、三讀會審議。

教育處長葉國樑答詢時表示，冷氣裝設費用一台4萬8千元、一班2台，計有856班要裝，是經到實體店面、網路商店詢價後制定，將以能源效率1級、直流變頻單冷分離式機型跟冷房能力7KW等規格為主；空氣清淨機一台9千元、一班2台，計裝841台。

電費部分，葉國樑說明，初步規劃每名學生一學期補助300元，28所國中小學生數約2萬2370人。

今聯席審查時，蔡永泉認為依照大業國中裝冷氣經驗，一台約3萬多元，質疑市教育處價格浮報，議員蔡榮豐、蔡文旭、傅大偉等人質詢冷氣的規格、學生電費是否要全面補助及要改善電路的教室數量等，教育處應再說明、審慎討論。

鄭光宏認為，去年教育部委由成功大學研究，空氣清淨機不一定是改善空氣最好方法，尤其如要關閉門窗反而造成學生昏昏欲睡等反效果，建議連同學者提出的裝設換氣系統等方法也納入評估。

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