青年族群罹患麻疹風險增 監委促請相關單位檢討改善

2019-04-17 10:58

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣於去年3月爆發麻疹確診病例，5月又發生5起群聚感染事件，累積共計57病例數，且多源自國外移入傳播；對此，監察委員張武修調查發現，台灣20歲至30歲族群感染麻疹病例逐年成長，衛福部與疾管署應正視此年齡族群的感染風險，並緊密監測麻疹抗體，加強宣導防疫措施，促請相關單位檢討改善。

張武修表示，2007至2018年的12年間，國內麻疹確診病例數達251人，其中以0至4歲71人最多（占28.3%），其次為25至29歲56人（占22.3%），以及20至24歲50人（占19.9%）；由於0至4歲罹患麻疹比率最高，我國麻疹疫苗嬰幼兒施打早已因此調整接種時程。

張武修說明，自2009年將MMR疫苗第一劑接種年齡，提前至出生到滿12月大嬰兒，2012年更將原先國小1年級接種，提前至滿5歲到入小學前等，讓嬰幼兒提早獲得保護力；也讓2007年0至4歲感染比率50%，至2018年已下降為5%；相對的，20歲至24歲及25歲至29歲族群感染麻疹病例卻逐年成長。

此外，疾管署2007年的調查指出，全國抽樣3552人中，21至25歲的抗體陽性比率過低，顯示早有警訊！而當年20餘歲族群現平均年齡約35歲，衛福部與疾管署應正視此年齡層的感染風險，並緊密監測麻疹抗體，加強宣導防疫措施，更應研議針對特殊高風險族群（如警察、醫護人員、軍人等）採取補接種措施。

另，張武修也提醒，為何當初此年齡族群麻疹抗體陽性率偏低？是否與當時疫苗效價有關？也值得衛福部與疾管署深入檢討。

張武修另指出，近年國際上麻疹疫情已捲土重來，疾管署雖稱掌握國際疫情，卻僅辦理宣導措施，未適時妥採積極作為，致去年3月發生首起麻疹確診病例，今年2月20日又發生5起群聚感染事件，共計57病例數，且多源自國外移入傳播，顯見疾管署頻有缺漏，亟待檢討改善。

再者，台灣去年3月爆發麻疹疫情後，民眾爭打疫苗，一度造成缺貨恐慌，直到5月獲廠商回復取得15萬劑疫苗，勉強因應缺貨危機；但目前中國及部分東南亞國家麻疹疫情更加嚴峻，疾管署應研謀對策，不宜過度依賴臨時疫苗調度。

張武修強調，目前疾管署僅負責統籌及採購嬰幼兒麻疹公費疫苗，未兼及成人自費疫苗需求的調控管理，過於依賴臨時疫苗調度，難以確保有效因應重大疫情擴散風險，衛福部應督導疾管署檢討並研謀對策，充足及完備防疫儲備能量。

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