高潞‧以用違規帶已婚主任會館過夜 徐永明助理爆氣開罵

2019-04-17 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量原住民立委高潞‧以用，被週刊兩度直擊，與她已婚的辦公室主任陳士章，一起在專供立委住宿的立法院台北會館過夜，對於違規只用會館高潞‧以用並未道歉，卻僅回應以後不用，引發黨內人士不滿，同黨立委徐永明助理李承值在臉書痛批：「堪稱時代力量 New Power Party最黑暗的一天」。

李承值今在臉書上痛批高潞‧以用，被爆料違規使用會館，其連一句道歉都沒有，還對來訪記者不耐煩，嘆時力是這種形象嗎；李還稱，高潞‧以用平常在立院不積極參與黨團事務，卻在生日宴大邀衛福部長陳時中、林昶佐和國會聯絡人席開數十桌，重演過去立法院凹部會請客吃飯陋習，反問這是時代力量的作風嗎？這算哪門子對決舊政治？

李承值認為，不分區第一名卻是這種形象，已嚴重傷及本黨，堪稱「時代力量 New Power Party最黑暗的一天」，要求黨主席邱顯智要慎重處理。

李承值最後還加碼爆料，高潞‧以用生日宴所選的餐廳「海釣族」是大違建，在2015年被行政院消保處點名要求依法拆除，目前仍在營業中，質問內政委員會的高潞委員有關心嗎？

本月9日高潞‧以用舉辦42歲的生日宴，接近傍晚6時，她與陳士章一同在立院搭車前往板橋的餐廳，當天席開10幾桌，包括衛福部長陳時中、時力立委林昶佐、國會聯絡人和支持者都是受邀對象。

徐永明助理李承值在臉書痛批：「堪稱時代力量 New Power Party最黑暗的一天」。（圖擷至李承值臉書）

高潞‧以用生日宴所選的餐廳「海釣族」是大違建，在2015年被行政院消保處點名要求依法拆除。（圖擷自GoogleMap）

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