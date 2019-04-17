楊志良成立「玉山黨」將調稅率：稅繳了都給老傢伙用

2019-04-17 10:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕前衛生署長楊志良日前成立玉山黨，有意支持前行政院長張善政參選2020總統；楊志良今天上午接受電台訪問時痛批，台灣目前只有民粹、沒有民主，大家只想享受、不想多付出，未來若有國會席次一定會調整稅率使其更公平，「我們不能一直吃掉下一代」。

楊志良說，目前已有許多人士向他表達意願要入黨，「成立政黨後首要之務要告訴民眾現在台灣很多處在向下沉淪，「只有民粹、沒有民主」，特別是稅制稅率，對年輕人不公平，一定得調整。

楊志良說，他問了很多年輕人、媒體記者對於勞保、健保費率，很多人都說不想繳、怕以後用不到，「年輕人現在繳了、都那些老傢伙再用嘛」，他也痛批，很多老闆每一次想調少勞健保費率，就跟立法院那些渾蛋去飯店開好幾萬元的紅酒。

楊志良強調，他是要「平衡費率」、不是要調高費率，「天下沒有不用付出的享受」，例如健保費，楊志良舉例，例如前台中市長林佳龍取消老人健保補助，結果選舉就被換下來了，而盧秀燕也不敢馬上恢復，因為她算了一算也知道恢復了就沒甚麼錢能用了。

楊志良說，現在稅制不公平、一定得調整，還要減少浪費，例如若蓋了蚊子館，就要用貪汙罪去治罪，現在有個最大的蚊子館就是故宮南院。

楊志良也提到和中國的互動，「台灣和中國在文化、血緣上有千絲萬縷的關係」，例如拜觀音、媽祖，這些不能認為是拜中國的神，但在政治上是極為不同的，一個國家可以有多民族和文化，但不可能在政治上有一國兩制。

楊志良說，他絕對不承認九二共識，他理解中國領導人習近平想做康熙大帝、想在任內統一台灣，但台灣人對中國的統治是絕對不能接受的。

至於鴻海董事長郭台銘可能會選總統，楊志良說，企業家當總統或總理的例子很多，但郭若想選總統，他的挑戰會非常多，例如對台灣很多向下沉淪的部分有無提出甚麼政見？將來要不要承擔一國兩制？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/