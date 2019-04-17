韓國瑜：上海、深圳可先實施民主 網驚：真要「韓上習下」了

2019-04-17 10:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪美行程爭議不斷，韓似乎很享受被親中媒體捧在手心的感覺，當地時間17日下午與媒體座談時，竟稱「大陸沿海城市像是上海或深圳可以仿照台灣的經驗，可以開始實施民主」，消息傳回台灣，網友驚呼，真的要「韓上習下」。

韓國瑜向媒體表示，他在與美國駐阿富汗大使、哈佛大學教授艾江山（Karl Winfred Eikenberry）吃早餐時聊台灣選舉，他認為台灣說實在比錢比不上人家，也不能跟人家比拳頭，最重要最美好的資源就是所謂的Democracy（民主）。

韓說，「艾江山教授也一直對我們宣導民主，我也同時講說，也許有一天，當大陸某一個城市國民所得達到1萬時，說不定它有可能開始選舉議員，這就是台灣過去的經驗，在台北、高雄市長選舉之前先開放議員選舉，那國民所得到1萬美金的時候，整個城市居民的素質是不一樣的，所以我提出，例如上海、深圳到1萬美金之後，說不定大陸這方面也開始實施民主改革，那天來的時候，這個影響是非常巨大，簡單談到民主的問題是這樣子」。

消息傳回台灣後，不少網友驚呼真的要「韓上習下」了、「華語圈新共主！韓國瑜取代習近平！中國發大財！」不過也有不少網友替他擔心，認為「他開始得意忘形了，中國大概會派人戳他的光頭幾下，提醒他」。

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