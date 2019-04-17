「幽靈黨產」要賣兩次？黨產會：到今天還有這黨事

2019-04-17 10:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「幽靈黨產」要賣兩次？國民黨市值40億元的松山油漆廠土地，當年賣給台鐵後，卻未辦理移轉登記，松漆公司也早撤銷不存，但土地仍在國民黨手中。近期國民黨向黨產會申請出售松漆公司股權，黨產在官方臉書發文質疑，「幽靈黨產」要賣兩次，「到今天還有這黨事！」

黨產會提及，台北市信義區市民大道、基隆路交叉口，有一筆1624坪的閒置土地，正位在松山高中旁邊，該土地為東區少數未開發的「金雞母」，也是國民黨的「幽靈黨產」，公告現值21億，市價上看40億。

黨產會受台鐵所託調查發現，「錢繳了也用了，但所有權還在賣家手上」，該筆土地和建物是台鐵在1959年向國民黨黨營事業「松山油漆廠公司」購買，台鐵繳錢之後進駐使用，「沒想到其實產權並沒有移轉，還在賣方名下」。

「賣家沒有把手續辦好！」黨產會指出，為何會這樣？是因為松山油漆廠公司一直未繳土地增值稅，導致登記未完成，產權沒有順利移轉，也使台鐵局後來遭監察院糾正。

黨產會提及，松山油漆廠公司在1964年被台灣省政府建設廳公告撤銷，按理說，該公司唯一股東國民黨應該接手辦理清算作業，並洽台鐵局將未完成的移轉程序補完，但國民黨至今未做。

黨產會指出，現況是「股東不處理還想要脫手」，國民黨無視爭議，來函表示為遵守「政黨法」關於政黨不得經營營利事業的規定，要向黨產會申請賣掉油漆公司的股權。

「60年來土地不還，現在還要賣股權！」黨產會強調，讓國民黨賣，不就幫它背書了，且該案無出售股權之必要，建議國民黨速洽台鐵，將該公司混亂的產權清理乾淨。

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