郭台銘動怒飆罵蕭美琴 葉宜津批：沒格局、沒風度

2019-04-16 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今天以企業家身分出席印太安全對話論壇，沒想到會議中郭台銘認為主持人不點他提問的行為非常「沒禮貌」，同時也不滿立委蕭美琴回答問題時「沒有直視他」的行為是不尊重他，氣得拂袖走人，場面一度尷尬。對此，民進黨立委葉宜津認為郭台銘缺乏格局及風度。

綜合媒體報導，郭台銘今天終於鬆口有意參選2020總統，且可能投入國民黨內初選。但才剛說完，今天出席印太安全對話論壇就動怒。會議上郭台銘提問有關台灣經濟發展關鍵的問題時，除了被主持人陳唐山以「會議時間已到」打斷，郭也不滿接受提問的蕭美琴整段回應「正眼都不看他一眼」，覺得自己不受尊重，氣得起身大罵，雖然蕭美琴趕緊下台試圖與郭溝通，但還是碰一鼻子灰，場面一度尷尬。

之後蕭美琴也透過臉書道歉，強調自己不是故意冒犯，除了在臉書澄清，蕭美琴下午前往台南為同黨立委葉宜津掃街造勢時也再度表示，時是要向全場對話，而不是針對個人，希望郭董別放在心上。葉宜津則替蕭美琴抱不平，表示郭台銘才剛說要選總統，就那麼氣急敗壞，不僅「少了格局也缺乏風度，很可惜。」

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