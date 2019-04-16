蔡英文自PO今日滿滿行程 「為國安，這是我的日常」

2019-04-16 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文稍早罕見在臉書貼出今日行程，坦承今天的確是個忙碌的一天，但為了守護台灣安全及維持國際能見度，不只是今天，每天的工作安排，幾乎都與國家安全有關！

蔡英文在臉書分享自己今天參加「2019印太安全對話」開幕典禮、「台美全球合作暨訓練架構」婦女賦權場次、主持軍禮歡迎聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、與聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯進行雙邊會談、贈勳暨國宴宴請聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯、接見美國在台協會主席莫健，共6個行程。

「我每天的行程及工作，幾乎都和國家安全有關」積極和國際上理念相近的國家交涉、合作，「這就是我們國家每天運作的日常，也是我每天工作的日常。」

蔡英文表示，每一個行程背後，都有專業團隊在幕後，從蒐集情報、分析局勢再到研擬對策後向總統彙報，讓蔡英文得以向國際社會傳達台灣一致的立場。另外，蔡英文也稱許國軍，讓她在跑這些緊湊的行程之時，雖同時得面臨北京當局的壓力，但還是有他們隨時守護國家的安全，有效捍衛主權，一寸不讓。

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