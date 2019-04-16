史丹佛對韓國瑜好奇 學生卻因這事不打算聽演講

2019-04-16 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前訪美，於美西時間15日與史丹佛大學生座談，就人才流動、兩岸議題、產業轉型、教育文化等議題交換意見。韓國瑜一整天的行程都在史丹佛校內，行程分別有座談有演講，但有學生認為韓國瑜「論述了無新意」，打算座談完就要離開。

據《TVBS》報導，韓國瑜搭車到史丹佛才剛下車，校方就已派人來迎接，而韓國瑜一整天的行程都在史丹佛裡面，上午和學生進行座談、下午進行演講。史丹佛胡佛研究院研究員也提到，校方對於韓國瑜去年的選舉擁有濃厚興趣，認為韓的選舉很特別。

雖然史丹佛校方對於韓國瑜去年選戰很有興趣，但有台灣學生不是很捧場，直言韓國瑜的兩岸議題回答大概都與在哈佛大學講、或是公開地方講的都一樣，覺得論述了無新意，因此聽完上午的座談就要離開，不參加下午的演講。

對此韓國瑜回應，表示有價值的東西就該重複思考，笑稱他也不是魔術師，不用一直變新花樣。

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