民團號召同志524至戶政登記 發起525凱道同婚宴

2019-04-16 19:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕實現同志婚姻平權的5月24日僅剩30多天，台灣伴侶權益推動聯盟號召同志伴侶當天前往戶政登記，已經徵集到157對同志伴侶，且隔天525也將在開凱道吃同婚喜宴，4天內已經湊到席開超過60桌的規模，希望更多挺同人士能一起出席分享喜悅。

伴侶盟指出，目前行政院提出的《司法院大法官釋字第748號施行法》草案，以及反同團體交由國民黨立委賴士葆、沈智慧提出的《公投第12案施行法》草案都在立法院等待協商，伴侶盟認為最後可能會有三種結果，但無論是哪一種，同志伴侶都可以依法結婚。

伴侶盟解釋，第一種是立法院通過法案，允許同性別二人依法登記結婚；第二種情形是，立法院通過法案，允許同性別二人登記，但此登記並非婚姻；第三種情形則是立法院最終沒有通過任何法案。而第二種與第三種情形都逾期仍未達成「同性別二人婚姻自由」之立法保障，所以依照釋字748號解釋，同性別二人可以在5月24日依民法婚姻章直接到戶政事務所登記結婚。

為此，伴侶盟於上月29日發起「524第二條關係登記」行動，邀請所有想結婚的新人，在5月24日一起去各地方戶政事務所登記，完成他/她們等待已久的心願。但伴侶盟認為，目前似乎並不是所有的戶政單位都完成了相關配套，故要嚴正呼籲中央政府與地方政府，盡快完成同婚登記的相關配套，尤其是一線戶政人員的教育訓練。

此外，伴侶盟也發起「同婚宴」，或稱「同，婚宴」。因為過往的婚宴，主角總是一男一女，儀式往往遵循著傳統男婚女嫁的禮俗，未來，婚宴的主角將出現「同性」，儀式也將更重視雙方的平等地位，因此特稱為「婚宴」。而「525凱道同婚宴」消息釋出4天，已經賣出超過60桌，且獲得非常多友善店家的響應與贊助，除了同志新人們，伴侶盟也廣邀各界挺同人士出席，慶祝這個歷史性的一刻。

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