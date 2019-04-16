美國表態？AIT主席見蔡總統：期待繼續合作

2019-04-16 18:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見「美國在台協會」主席莫健時表示，台美關係不僅密切，還在持續升溫，台灣將與美國及區域內理念相近國家，繼續緊密合作，共同為印太區域的繁榮發展貢獻力量。莫健則指出現在的局勢非常具有挑戰性，但若好友們能夠一同合作，我們可以克服一切的挑戰。美國非常期待持續與台灣合作並充分履行在《台灣關係法》下所做的承諾，他也期待與蔡總統繼續合作。

總統致詞時表示，這段時間與莫健主席特別有緣，上個月，她跟莫健才在檀香山見面，隔了幾週，又再次會面。昨天她接見了萊恩（Paul Ryan）前議長訪問團，以及江笙（Eddie Bernice Johnson）主席訪問團，在AIT新館也和莫健主席見面，見證《台灣關係法》立法40週年。

總統提到，台美共同推動的很多區域對話及合作，都已經具體呈現，也可以看出在區域內，大家都了解這些對話的重要性。這代表台美雙方關係非常密切，而且還在持續升溫。

總統也特別感謝川普政府，依據《台灣關係法》兩度宣布對台軍售，並常態化對台軍售程序。這不僅有助於台灣國防及自我防衛能力的提升，也強化台海的和平及穩定，更展現了美國支持印太地區盟邦及夥伴的決心。

總統進一步說明，台美在經貿層面上的互動也非常密切。被暱稱為FAAMG的五大科技巨擘，也都在台灣投資，她前幾天才去參觀了Facebook的台北辦公室，親身感受這些年輕人的創意跟熱情，以及外商對投資台灣的信心。

總統說，幾天前米德偉（David Meale）副助卿來訪時她曾提到，隨著台美經貿互動越來越密切，我們非常期待在不久的將來，雙方可以簽署雙邊貿易協定（BTA），進一步強化彼此的經貿往來。

總統最後指出，龐培歐（Mike Pompeo）國務卿上個月在國會聽證會中，再一次表達了美國對台灣的支持和決心。作為印太地區的重要夥伴，台灣會跟美國以及區域內理念相同國家，繼續密切合作，共同為印太區域的繁榮發展，貢獻力量。

隨後，莫健主席致詞，他首先感謝蔡總統及台灣人民對於《台灣關係法》40週年展現的熱情。從華府、紐約以及台灣這一系列的慶祝活動中，可以看到《台灣關係法》以及台美關係的重要性。

莫健主席指出，今天上午他在印太安全對話論壇上聽到兩個演講，再次的強調台美關係的深化，以及雙方對台美關係的承諾。他認為，現在的局勢非常具有挑戰性，但若好友們能夠一同合作，我們可以克服一切的挑戰。美國非常期待持續與台灣合作並充分履行在《台灣關係法》下所做的承諾，他也期待與蔡總統繼續合作。

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